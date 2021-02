Crisi di governo, Renzi: "Lo rifarei, Draghi è più politico di Conte"

Ansa

"Lo rifarei". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha rivendicato la sua azione che ha portato alla crisi di governo. "Ho detto no a delle poltrone personalmente e come squadra. Da punto di vista della vecchia politica sono un pazzo. Pensavano di asfaltare me e hanno finito per andare a casa loro", ha rimarcato. E su Mario Draghi: "Lui un tecnocrate? E' molto più politico di Giuseppe Conte".