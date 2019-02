Conte: "Solidarietà alla Francia e alla sua comunità ebraica"

"In questa Europa, e in quella che stiamo costruendo per le generazioni future, non può esserci spazio per l'antisemitismo. Combatterlo ovunque e in tutte le sue forme è nostro dovere". Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte, dopo quanto accaduto nel cimitero ebraico di Quatzenheim, in Alsazia. "Alla Francia e alla comunità ebraica francese - conclude Conte - tutta la solidarietà del governo italiano".