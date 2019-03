Conte: Francia e Germania hanno più scambi con Cina,noi trasparenti

L'Italia "è molto in ritardo per traffico commerciale" con la Cina rispetto a Germania e Francia che sono su posizioni "molto più avanzate sia per gli investimenti che per la bilancia commerciale". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rivendicando la "trasparenza" del governo. Il memorandum "è stata oggetto di clamore mediatico. Al contrario, l'Italia non ha fatto altro che avviare un nuovo percorso di dialogo e di collaborazione con la Cina".