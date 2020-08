Consultazione M5s, Di Maio: "Voterò due sì perché mi fido dei territori"

Voterò "due sì perché mi fido dei territori". Lo ha annunciato Luigi Di Maio in merito alla votazione nel Movimento 5 stelle sul "mandato zero" e sulle alleanze per le amministrative. "Credo che sia giusto - ha scritto Di Maio -, perché il Movimento si evolve e mai come in questo momento sta prendendo coscienza del fatto che perdere persone che abbiano maturato una tale esperienza come Virginia (Raggi, ndr.) sarebbe suicida. Meglio tardi che mai".