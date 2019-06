Cgil: "M5s tradisce lavoro e non mantiene le promesse"

Botta e risposta tra M5s e Cgil. Dopo che i pentastellati avevano definito il segretario generale Landini "anti-lavoratori", il sindacato alza la voce sottolineando come il Movimento faccia parte di un governo "a trazione leghista che fa condoni, blocca opere pubbliche, ed è assente nelle grandi vertenze". "Non parliamo - aggiunge - delle promesse non mantenute: ripristino dell'art. 18, diminuzione del precariato, diminuzione della povertà".