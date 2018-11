Centenario di Montecitorio, Fico: "In quest'Aula si costruisce il futuro"

Le più alte cariche dello Stato si sono riunite a Montecitorio per celebrare il centenario dell'Aula. Durante la cerimonia, il presidente della Camera Roberto Fico ha affermato che il Parlamento "è il luogo in cui trova espressione la sovranità popolare, il luogo in cui attraverso il confronto si assumono decisioni destinate a incidere sulla vita della comunità e il luogo dove si costruisce il futuro".

"Devono continuare ad alimentarsi il rispetto per la democrazia e la fiducia nelle sue Istituzioni che quest'Aula e la sua storia testimoniano e ispirano", ha detto il Presidente della Camera aprendo la cerimonia nell'Aula Basile. "In quest'Aula, così come nelle commissioni parlamentari, si è realizzato e continua a realizzarsi in ogni seduta il senso profondo della nostra democrazia e del dettato costituzionale che si sostanzia nella discussione e nel confronto, nel raggiungimento della giustizia, nel rispetto dei diritti, nella lotta alle diseguaglianze", ha ricordato Fico.



"Questo processo - ha proseguito - ha comportato una dialettica anche aspra tra le diverse posizioni politiche. Ha richiesto una grande capacità di interpretare la società e di tradurre in politiche e leggi la sua esigenza di rinnovamento continuo".



"In questo modo è stato possibile combattere contro le gravi minacce al nostro sistema democratico - come il terrorismo - senza deroghe ai diritti e alle libertà garantite dalla Costituzione".



"L'Assemblea della Camera dei deputati - conclude Fico - può dirsi orgogliosa di aver cercato in questi settant'anni di vita della Repubblica di corrispondere agli alti compiti istituzionali che la Costituzione le attribuisce", ha concluso il Presidente della Camera.