Caso Segre, Berlusconi: difendiamo libertà, dubbi in Fi mi offendono

"Noi eravamo e siamo favorevoli alla creazione della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, come proposto dalla senatrice Segre". Lo afferma Silvio Berlusconi al Giornale, spiegando l'astensione di Fi in Senato sul voto per la creazione di una commissione sull'odio e il razzismo. "La mozione della maggioranza conteneva errori tecnico-giuridici, prefigurando l'introduzione di nuovi reati d'opinione", aggiunge.