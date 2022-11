Da Rodriguez-Moser a Seredova-Nasi, ecco chi è pronto al sì

L’ultima in ordine di tempo è la proposta di Ignazio Moser alla fidanzata Cecilia Rodriguez che dopo 5 anni insieme si giureranno presto amore eterno. In estate Alessandro Nasi aveva chiesto la mano di Alena Seredova, mentre ha approfittato della festa di compleanno per dare l’anello a Francesca Ferragni il compagno Riccardo Nicoletti.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Ignazio Moser ha scelto l’anniversario di fidanzamento (ben 5 anni) per chiedere alla sua Cecilia Rodriguez si sposarlo. Durante una mini-vacanza in Trentino le ha dato l’anello e la sorella di Belen non ha esitato a dire sì.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

Alessandro Basciano si è inginocchiato sul tappeto rosso del Festival del Cinema di Venezia per chiedere la mano a Sophie Codegoni. I due che si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello sono pazzi d’amore e non vedono l’ora di dirsi di sì.

Alena Seredova e Alessandro Nasi

Dopo otto anni d’amore è arrivata durante la vacanza a Mykonos la proposta di nozze per Alena Seredova. Il compagno Alessandro Nasi, padre della sua bambina Vivienne, ha chiesto la mano della ex di Gigi Buffon e lei non ha esitato a dire sì.



Fabio Fulco e Veronica Papa

“Un sogno che si realizza” hanno detto Fabio Fulco e Veronica Papa. L’attore, che è stato a lungo fidanzato con la ex Miss Italia Cristina Chiabotto, ha chiesto alla fidanzata Veronica Papa di sposarlo. La coppia ha una bambina nato lo scorso anno, Agnes.



Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti

La proposta di matrimonio per Francesca Ferragni è arrivata nel giorno del suo compleanno, lo scorso marzo. Era in dolce attesa di Edoardo e il suo compagno durante il party in famiglia sul Garda le ha dato l’anello. I due ora sono genitori del loro primo figlio e si possono dedicare all’organizzazione delle nozze. Saranno le sorelle Chiara Ferragni e Valentina a fare da testimoni?