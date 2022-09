Alena Seredova e Alessandro Nasi, ecco l'anello di fidanzamento

Il settimanale Gente l'ha paparazzata con la famiglia al completo a Mykonos, mentre in spiaggia sfoggia le curve in bikini e il brillocco al dito.

Un anello di fidanzamento brilla al dito di Alena Seredova, dopo che la modella ha annunciato sui social il fidanzamento con Alessandro Nasi, con cui fa coppia da otto anni e da cui ha avuto Vivenne Charlotte nel 2020. Il settimanale Gente l'ha paparazzata con la famiglia al completo a Mykonos, mentre in spiaggia sfoggia le curve in bikini e il brillocco al dito.

Ad Alena Seredova non piace l'ostentazione, e infatti sui social non mostra i dettagli dell'anello di fidanzamento ricevuto da Alessandro Nasi. Il gioiello che le brilla al dito però non sfugge ai paparazzi, che inquadrano il diamante di dimensioni notevoli che porta all'anulare sinistro. Anche l'annuncio delle nozze imminenti l'ha fatto quasi sottotono, con una semplice storia e la scritta "I sayd yes" (ho detto sì).

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sposeranno nel 2023, ma non hanno ancora ufficializzato una data. Anche la location è ignota, c'è chi pensa che sarà Torino dove vivono, chi suppone che verrà scelta Levanto dove trascorrono le vacanze. Lei sogna una cerimonia intima e discreta ma è disposta a cedere davanti al desiderio del suo futuro marito, alle prime nozze, di fare le cose in grande.

La proposta di matrimonio è arrivata del tutto inaspettata per Alena Seredova. "Sicuramente non me lo aspettavo, sono troppo contenta... Mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta" ha confessato al settimanale Chi. Quello con Alessandro Nasi è un grande amore, nato al termine di un periodo difficilissimo. Alena era reduce dalla separazione da

Gigi Buffon

Louis Thomas e David Lee

, dal quale ha avuto i figli. Alessandro è arrivato quando lei pensava che l'amore non avrebbe più bussato alla sua porta. Otto anni dopo hanno una famiglia bellissima e stanno per diventare marito e moglie.