Alena Seredova si sposa! La ex di Buffon ha detto sì alla proposta di Alessandro Nasi

Dopo otto anni d’amore, durante la vacanza a Mykonos è arrivata la proposta di matrimonio dal compagno Alessandro Nasi, con cui ha una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. L’a ex moglie di Gigi Buffon ha condiviso la gioia della sua risposta e il web è in fermento in attesa delle sue seconde nozze. La modella ceca di 44 anni ha anche due figli dal portiere, Louis Thomas, 14 anni, e David Lee, 12.

In questi giorni Alena Seredova si trova in vacanza con tutta la famiglia in Grecia. C’è il compagno Alessandro Nasi, i tre figli e i genitori con cui condivide scatti dolcissimi. L’annuncio delle nozze è avvenuto in maniera molto discreta con poche parole e una bella foto. Alena ha anche condiviso alcuni articoli di stampa ceca che annunciavano il suo matrimonio.

In autunno dovrebbe esserci il battesimo della piccola Vivienne e, stando alle indiscrezioni, la coppia si sta concentrando sull’organizzazione, ma potrebbe anche sorprendere tutti con un bel matrimonio (che, dopo quello di Federica Pellegrini e Matteo Giunta previsto per i primi di settembre, sarebbe sicuramente il sì più atteso dell’anno). Per Alena Seredova si tratta del secondo sì, dopo quello con Gigi Buffon, con cui è stata legata nove anni, di cui tre di matrimonio (dal 2011 al 2014).

