Bellezze al bagno a Capri: da Aurora Ramazzotti ad Alena Seredova

E’ il caso di Alena Seredova arrivata sull’isola insieme ai tre figli e al compagno Alessandro Nasi, Aurora Ramazzotti con il fidanzato Goffredo Cerza, Paola Di Benedetto, Sara Daniele, Elettra Lamborghini, Bianca Atzei e Stefano Corti. Per tutte un giro in barca e qualche foto ricordo in bikini per dare il via alle danze dell’estate.

Qualche giorno di mare, sole e musica a Capri è una tappa obbligata per cominciare in bellezza la stagione calda. Alena Seredova è arrivata sull’isola con tutti i suoi amori: con la figlia Vivienne si è lasciata fotografare in barca davanti ai Faraglioni, con il compagno Alessandro Nasi e i figli David Lee e Louis Thomas, avuti dal suo ex Gigi Buffon, si è immortalata in selfie di famiglia sul mare.

Divertimento tra le onde anche per Aurora Ramazzotti che è sbarcata con le amiche del cuore Paola Di Benedetto e Sara Daniele. Insieme hanno posato in costume per la prima tintarella. Lungo weekend romantico invece per Bianca Atzei con Stefano Corti. Toccata e fuga invece per Elettra Lamborghini che dopo due giorni sull’isola si è trasferita sulla riviera romagnola per altri impegni di lavoro. Sfoglia la gallery e scopri le bellezze al bagno…

