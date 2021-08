Alena Seredova mamma sprint di corsa con Vivienne

Instagram 1 di 13 Instagram 2 di 13 Instagram 3 di 13 Instagram 4 di 13 Instagram 5 di 13 Instagram 6 di 13 Instagram 7 di 13 Instagram 8 di 13 Instagram 9 di 13 Instagram 10 di 13 Instagram 11 di 13 Instagram 12 di 13 Instagram 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Alena Seredova è davvero una mamma inarrestabile. Tre figli, un marito e una carriera, trova il tempo per tutto... anche per l'allenamento. Si mantiene in forma senza rinunciare a stare con la figlia Vivienne Charlotte, e così spinge la carrozzina durante la sua sessione di corsa.