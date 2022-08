Alena Seredova in attesa delle nozze si gode... la luna di miele

Complici e appassionati, la modella e l'imprenditore sono stati paparazzati dal settimanale Chi sulla spiaggia di Forte dei Marmi con la loro bimba. Le nozze sono in programma per l'anno prossimo, anche se una data precisa deve ancora essere definita, e i due ingannano l'attesa dei fiori d'arancio nel modo più dolce.



"Per adesso non sappiamo nulla. Ci sposeremo nel 2023. Non so ancora dove, proveremo a essere pochi intimi", ha confessato Alena Seredova a Chi. La proposta di matrimonio è arrivata durante una vacanza a Mykonos dopo 7 anni d'amore e una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. "Sicuramente non me lo aspettavo, sono troppo contenta... Mi sento così gratificata da lui ogni giorno che il matrimonio è una ciliegina sulla torta", ha continuato.

Le foto che arrivano dal mare parlano di una coppia innamoratissima. Si stringono l'un l'altra e si scambiano lunghi baci. Alena Seredova indossa una camicia sopra il costume, che si solleva a scoprire il lato B mentre lei si perde tra le braccia di Alessandro Nasi. A Vivienne Charlotte riservano tutta la loro attenzione, tra giochi in acqua, corse in spiaggia e coccole sotto all'ombrellone.

Per Alena Seredova, Alessandro Nasi è arrivato come un principe azzurro al momento giusto. Lei era reduce dalla fine del matrimonio con

Gigi Buffon

Louis Thomas

David Lee

Ilaria D'Amico

Leopoldo Mattia

, da cui ha avuto due figli:, 14 anni, e, 12. Il portiere aveva perso la testa per(con cui fa ancora coppia e da cui ha avuto) e la modella l'aveva scoperto dai giornali. "Pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva", ha confidato Alena. Invece è arrivato Alessandro, come in una favola, a cambiarle la vita. Sette anni dopo si amano più che ma e ora si preparano a scrivere il loro "e vissero per sempre felici e contenti".