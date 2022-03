Buffon in crisi con la D'Amico? La domanda indiscreta ad Alena Seredova

“Guarda io non ne so veramente niente, devo dire la verità – dice a proposito della vita sentimentale del suo ex marito – Non lo so”. Alena Seredova si fa seria quando l’argomento è delicato, ma non si sottrae alle domande dei fan. Da tempo si vocifera di una crisi tra Gigi Buffon e Ilaria D’Amico tanto che il prospettato matrimonio tra i due non è ancora stato pianificato. Silenzio assoluto dai diretti interessati, ma anche Alena sa dribblare benissimo. Nella sua villa sulle colline torinesi, nella veranda illuminata dal sole primaverile e circondata dal suo cane che le scodinzola attorno, preferisce parlare d’altro.

“E’ un bel periodo personale perché stiamo tutti bene, ovvio che con quel che succede nel mondo uno fa fatica a sorridere – dice mentre si sistema dolcemente i capelli. E’ reduce da un party delizioso in villa con il compagno Ale e i figli che l’hanno festeggiata con torta, cappellini e palloncini.

In vacanza tornerà in Grecia, mentre durante il weekend si organizza in base agli impegni dei figli: “Dado gioca a calcio, ha le sue partite e comunque stiamo molto a casa, facciamo le passeggiate…”. “Sono dimagrita e sto bene – confida – l’ho deciso con la testa e quello fa la differenza… Sono andata per la prima volta dal nutrizionista e ha funzionato”.

