A maggio il duca di Sussex tornerà a Londra per gli Invictus Game e secondo gli esperti lui e la moglie Meghan Markle potrebbero sfruttare quell’occasione per rilanciare la loro immagine.

Harry e Meghan, le ultime news Il principe Harry si riconcilierà con William in questo momento delicato in cui sta affrontando il cancro di Kate Middleton? L'esperto reale Tom Quinn in esclusiva al Mirror ha detto: "Vuole riconciliarsi con suo fratello in modo che i bambini possano avere una sorta di relazione, ma lui e Meghan pensano ancora che le scuse umilianti debbano venire prima da William e Kate". I rapporti tra i duchi di Sussex e i principi di Galles sono tesi da quando Harry e Meghan hanno lasciato la famiglia reale e ancor di più dopo la pubblicazione dell’autobiografia “Spare”. Quinn ha aggiunto che Harry desidera che i suoi figli possano costruire un rapporto con i loro cugini: "Harry ha parlato con gli amici della sua tristezza per non avere un rapporto più stretto con i suoi nipoti, ma ciò che lo turba ancora di più è la prospettiva che Lilibet e Archie non abbiano alcuna relazione con George, Charlotte e Louis."

L’occasione per il disgelo è vicina, perché a maggio il principe Harry ritornerà nel Regno Unito per gli Invictus Games. I due fratelli potrebbero rivedersi privatamente e chiarire le loro incomprensioni. Non si sa ancora se Meghan Markle si recherà a Londra. E se la coppia dovesse presentarsi insieme sarebbe il modo perfetto per rilanciare la propria immagine pubblica. Una fonte ha detto all'Express: "Questo evento è visto come una parte molto importante della riabilitazione di Harry e Meghan. Sarà un buon punto di partenza per i Sussex per ricucire i rapporti con la famiglia reale e il popolo britannico allo stesso tempo".

Il principe Harry e la moglie Meghan Markle hanno rinunciato al loro ruolo reale nel 2020, pur mantenendo il titolo di duchi di Sussex. Da allora vivono in America ma – secondo alcuni esperti – Harry soprattutto non esclude di tornare un giorno ai suoi doveri anche con un ruolo minore. Secondo Tom Quinn che ha parlato in esclusiva con The Mirror: "Harry è sotto pressione per mantenere una sorta di rapporto con la sua famiglia… Ha ancora vaghe speranze che lui sarà perdonato e gli verrà offerto un ruolo minore da qualche parte. Anche a Edoardo VIII, dopo l'abdicazione, furono assegnati alcuni ruoli minori. E Harry ne è consapevole". Harry e Meghan sono liberi di tornare nel Regno Unito quando vogliono, ma lo hanno fatto solo in occasioni particolari come il Giubileo di platino della Regina nel 2022 e il suo funerale.