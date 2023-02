Il principe Harry e Meghan Markle non ricevono più inviti dagli amici vip

La prima uscita in coppia dopo “Spare” Il principe Harry e Meghan Markle non si vedevano insieme da tanto tempo e per tutto il mese in cui lui ha fatto propaganda del suo libro “Spare”, lei si è tenuta alla larga dalla mondanità. La prima apparizione in coppia risale a qualche giorno fa quando sono stati avvistati alla festa per il rinnovo dei voti delle amiche e vicine di casa Ellen DeGeneres e Portia De Rossi. Mescolati tra gli invitati, i duchi di Sussex sono stati visti urlare e applaudire dopo che Kris Jenner ha officiato la cerimonia, anche se i due erano ai lati opposti del gruppone di amici vip. È la prima volta che il principe Harry e la moglie vengono avvistati insieme dopo l’apparizione di dicembre all'RFK Ripple of Hope Award a New York.

Snobbati alle feste vip Secondo l’esperto reale che vive in America Kinsey Schofield, il principe Harry e Meghan Markle dall’uscita del libro “Spare” sono stati letteralmente messi al bando dalle feste che contano. In un podcast Schofield ha detto che nessuno vuole più averli come ospiti perché sono imbarazzanti le loro dichiarazioni e perché sono pronti a spifferare tutto (proprio come accaduto alla famiglia reale che si è ritrovata in “Spare” con dettagli intimi e personali). Fatto sta che tutti hanno notato lo scorso gennaio che i Sussex non erano presenti al party per i 69 anni di Oprah Winfrey, amica e vicina di casa. Secondo qualcuno la loro celebrità a Hollywood sta scemando e la mossa del libro non ha dato i frutti sperati, ma anzi per loro l’aria sta cambiando.

I prossimi impegni di Harry Dopo un mese impegnativo di promozioni al libro “Spare”, il principe Harry è atteso per l'evento a Nob Hill, San Francisco, il 7 e 8 marzo nel suo ruolo di Chief Impact Officer per BetterUp. Anche se il duca di Sussex non è ancora stato ufficialmente inserito nell'agenda dell'evento, come sottolinea il “Daily Mail”, sembra probabile che sarà l'oratore principale di chiusura della manifestazione.

Harry in tour con il libro a gennaio A gennaio il principe Harry è apparso in tutta una serie di spettacoli, interviste ed eventi per promuovere l’autobiografia “Spare”. Assente, invece, la moglie Meghan Markle che ha preferito scegliere un ruolo relegato. Anzi, secondo il “Daily Mail” la duchessa avrebbe espresso le sue perplessità sulla decisione del marito di pubblicare il libro e sarebbe stata preoccupata perché non convinta che fosse la mossa giusta. Prima d’ora i due sono sempre apparsi uniti e convinti delle decisioni prese e sicuramente pianificavano insieme ogni tattica. Per la prima volta la Markle non presta la spalla a Harry e non è mai apparsa negli eventi in cui si parla di “Spare”. Forse non ha voluto rubare la scena al principe Harry o forse ha capito che non era la scelta appropriata per accrescere la popolarità.