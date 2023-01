Harry e William, i reali vogliono un colloquio di pace per "salvare" l'incoronazione di re Carlo

Secondo una fonte vicina al Sunday Times una sorta di summit tra fratelli potrebbe essere possibile, o addirittura probabile, nei prossimi mesi in modo da evitare che la guerra ormai scoppiata "trasformi quel solenne giorno in un circo".

Si spera in una tregua - Dopo l'uscita di Spare, l'autobiografia bomba in cui il principe Harry spara a zero sui membri della famiglia reale, l'imperativo è di salvare il salvabile prima dell'incoronazione. Una fonte rivela al Sunday Times: "Ci vorrà flessibilità da parte di tutti, ma si può fare, è risolvibile. È necessario che Harry sia qui, nella stanza con il Re e il Principe di Galles, un paio di altri membri della famiglia, alcune delle 'sue persone' di cui si fida e che gli hanno sempre coperto le spalle, in modo che non pensi di essere vittima di un'imboscata".



Ammissioni di colpa - Secondo la fonte, affinché la tregua possa realizzarsi, è necessaria da parte di tutti i membri della famiglia reale un'ammissione delle proprie responsabilità. "Entrambe le parti devono alzare le mani e ammettere: 'non abbiamo fatto tutto bene, abbiamo sbagliato molte cose', e devono dirgli 'capiamo il dolore che hai passato'. Non tutti qui si sono comportati bene, ma Harry deve essere in grado di sedersi e dire 'anche noi non ci siamo comportati bene'. Questo richiede molta flessibilità intellettuale, cosa che in Harry non abbonda".



Agire in fretta - Se si vuole arrivare all'incoronazione di re Carlo con gli animi sereni è necessario agire in fretta. Il chiarimento è indispensabile, ed è importante che avvenga non solo con il principe Harry ma anche con Meghan Markle. Secondo il memoriale del Duca di Sussex, sua moglie sarebbe stata attaccata pesantemente dalla sua famiglia, dall'insofferenza dimostrata dal principe William alle stoccate arrivate da parte di Kate Middleton che emergono dai messaggi privati tra le due pubblicati nell'autobiografia.



La stoccata di Kate Middleton - La versione di Harry sta facendo il giro del mondo: Spare ha ventuto milioni di copie in ogni angolo del globo e il principe assicura di aver materiale sufficiente per dare il via a una saga. Buckingham Palace ufficialmente non si è esposto seguendo la regola d'oro "Never complain, never explain" (mai lamentarsi, mai dare spiegazioni), anche se pare sia attiva una sala operativa per prepararsi ad agire. Il principe William, secondo le voci, è distrutto dalla slealtà dimostrata dal fratello ma mantiene l'aplomb. E' Kate Middleton a lanciare stoccate che non mancano il bersaglio. E così, durante il primo impegno ufficiale dopo l'uscita del libro, si è lasciata sfuggire un messaggio chiarissimo: "Salute mentale? La psicologia non funziona per tutti". Se queste però sono le premesse, la strada per salvare l'incoronazione di re Carlo sembra essere impervia...