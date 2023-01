Principe Harry, dal primo bacio alla rottura con le ex

I passaggi dedicati alle ex storiche Il principe Harry tira in ballo anche le sue vecchie fidanzate Chelsy Davy e Cressida Bonas, ancora amiche del loro ex (erano al matrimonio reale con Meghan Markle) e della principessa Eugenie di York (hanno partecipato al battesimo dei figli). Chissà se le due, ora felicemente sposate e mamme, avrebbero voluto una citazione nel tanto famoso “Spare”. Si pensa di no, visto che quando sono state interpellate dall’editore per dare un loro contributo all’autobiografia hanno declinato l’invito. Fatto sta che il duca di Sussex non risparmia comunque dettagli sul primo imbarazzante bacio a Cressida o la difficile separazione da Chelsy.

Per 7 anni con Chelsy Di Chelsy Davy, il principe Harry ricorda il primo incontro in Sudafrica nel club di polo di Città del Capo nel 2004. “Era diversa da tutte le altre” ha scritto descrivendo teneramente la sua prima fidanzata. Lei era disinteressata al suo ruolo di reale e pareva non conoscere nemmeno i membri della sua famiglia, ma “Fu amore a prima vista, da entrambe le parti” racconta Harry. Ma il principe non tiene per sé nemmeno il ricordo del primo bacio con la Davy. E’ romantico quando parla dello scambio amoroso sotto un cielo stellato africano. I due rimasero insieme per sette anni, ma poi lei non sopportava di finire sempre sui giornali insieme a Harry e così sono nati i dissapori che hanno portato all’addio. “Ne ho sentito la mancanza – commenta ora il principe Harry - ma ho completamente capito il suo desiderio di libertà”.

Nel 2012 l'amore per Cressida Un’altra fidanzata storica del principe Harry è Cressida Bonas, grande amica della principessa Eugenie di York. E’ stata proprio la cugina a presentarli nel 2012. E pare che tra i due sia scattata immediatamente la scintilla. Ma il duca di Sussex racconta la divertente figuraccia che fece quando tentò di scoccarle il primo bacio. “Le diedi un passaggio a casa… La accompagnai in cima alle scale. Non mi invitò a entrare. Non mi aspettavo che lo facesse, né lo avrei voluto” inizia il ricordo di Harry. “Mi avvicinai per darle un bacio ma sbagliai mira. Ero in grado di colpire un cactus a cinque chilometri di distanza con un missile Hellfire e non ero capace di trovare le sue labbra? Mentre si voltava ritentai, e riuscimmo in qualche modo a sfiorarci. Un momento dolorosamente imbarazzante” scrive nella sua autobiografia. La loro storia d’amore durò 3 anni, ma anche lei non riuscì a reggere. Come Chelsy non voleva essere sempre sotto i riflettori come invece succede alla fidanzata di un principe.