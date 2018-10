Cressida posa nuda, la ex di Harry per una campagna anti-pesca

Cosa avrebbe detto la Regina Elisabetta se la fidanzata di Harry si fosse spogliata, seppur per una buona causa? Pericolo scampato visto che il principe ha sposato Meghan Markle, che tra l'altro piace molto alla sovrana. La ex di Harry, Cressida Bonas, invece, ha posato come mamma l'ha fatta insieme ad altri personaggi dello showbiz per sostenere una campagna contro la pesca eccessiva.