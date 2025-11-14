Leonardo DiCaprio festeggia 51 anni, Vittoria Ceretti porta la torta

Quando quest'estate Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati paparazzati insieme a Formentera, si è parlato di luna di miele in anticipo. Le nozze sembrano nell'aria da quando i due hanno visitato insieme il Vittoriale a Gardone di Riviera, indicata come probabile location dell'evento. I due non hanno mai parlato apertamente dell'intenzione di diventare marito e moglie e a dirla tutta nemmeno hanno mai rilasciato commenti sulla loro relazione. "Chi non ha mai visto quel film? E chi non lo ha amato? E' iconico" è stato tutto quello che si è lasciata sfuggire la modella, in riferimento a quanto il suo compagno sia ammiratissimo.