Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
festa glamour

Leonardo DiCaprio festeggia 51 anni, Vittoria Ceretti porta la torta

La modella fa gli onori di casa al party per il compleanno dell'attore, in attesa delle nozze

14 Nov 2025 - 11:20
1 di 8
© Instagram
© Instagram
© Instagram

© Instagram

© Instagram

Leonardo DiCaprio ha spento 51 candeline ed è stata Vittoria Ceretti a portargli la torta mentre tutti gli ospiti cantavano "Happy Birthday". La modella, splendida in abito rosso, ha fatto gli onori di casa durante il party esclusivo organizzato per il compleanno del divo di Hollywood. I due fanno coppia da tempo e si vocifera di nozze imminenti.

La festa di compleanno

 Le luci sono soffuse e l'ambiente sofisticato e glamour. Vittoria Ceretti entra in sala, chic e sensuale in uno slip dress di seta rossa, e porge la torta con 51 candeline a Leonardo DiCaprio. Lo guarda innamorata e sorridente mentre gli ospiti cantano la tradizionale canzone di auguri e lui si gira a mandare baci di ringraziamento ai presenti. Avrà espresso il desiderio delle nozze, prima di soffiare?

Le nozze in vista

  Quando quest'estate Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sono stati paparazzati insieme a Formentera, si è parlato di luna di miele in anticipo. Le nozze sembrano nell'aria da quando i due hanno visitato insieme il Vittoriale a Gardone di Riviera, indicata come probabile location dell'evento. I due non hanno mai parlato apertamente dell'intenzione di diventare marito e moglie e a dirla tutta nemmeno hanno mai rilasciato commenti sulla loro relazione. "Chi non ha mai visto quel film? E chi non lo ha amato? E' iconico" è stato tutto quello che si è lasciata sfuggire la modella, in riferimento a quanto il suo compagno sia ammiratissimo.

Come è nata la storia d’amore

  Il primo incontro tra Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio è avvenuto a Milano. Da lì sono partite una serie di paparazzate, tra Santa Barbara e Ibiza. I fotografi li hanno sorpresi anche a Londra con le rispettive madri, poi in Italia nel Bresciano. Dopo un'estate trascorsa insieme, si preparano a un inverno d'amore.

Ti potrebbe interessare

leonardo dicaprio
vittoria ceretti
gossip

Sullo stesso tema