Lapo Elkann, effusioni con Joana Lemos sugli sci a St. Moritz

Lapo Elkann e Joana Lemos sono una coppia affiatatissima e sulla neve danno prova di tutta la loro complicità. Il manager, che indossa una tuta da sci con gli iconici omini di Keith Haring, scende sulle piste con prudenza mentre la moglie sembra più a suo agio. La risalita in funivia è il momento delle coccole e i due si scambiano un dolce bacio con il maestoso panorama delle Alpi imbiancate sullo sfondo.

Le passioni di Lapo

Quella per la montagna è una delle grandi passioni di Lapo Elkann, insieme alle macchine (che condivide con la moglie) e alla moda. Nel 2020, solo un mese dopo un brutto incidente d'auto che gli è capitato in Israele, era stato fotografato sulla neve in Svizzera in sedia a rotelle e, dopo la riabilitazione, è tornato sulle Alpi con il bastone proprio come nonno Gianni Agnelli. L'incontro con Joana Lemos è arrivato in quel periodo durante una cena benefica organizzata in Portogallo dagli zii di Lapo ed è stato colpo di fulmine. "Sono stato trafitto dal suo sguardo", ha detto lui. Il lockdown l'hanno trascorso insieme e, appena è stato possibile, sono arrivate le nozze.