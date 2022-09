Lapo Elkann e Joana Lemos innamorati a Venezia

A Venezia, Lapo Elkann e Joana Lemos hanno partecipato alla serata dei Diane von Fustemberg Award, un riconoscimento dedicato alle donne che hanno combattuto per altre donne. L'impegno sociale è diventato la ragione di vita di Lapo, che ha fondato qualche anno fa la Fondazione Laps (di cui è presidente) attraverso la quale sostiene chi lotta contro le dipendenze, le persone con disabilità e le famiglie in grave difficoltà economica non solo in Italia ma in tutto il mondo. Un progetto che coinvolge anche Joana, in qualità di vicepresidente, anche lei da sempre legata al mondo degli enti benefici.

Da quando si è sposato con Joana Lemos, Lapo Elkann ha fatto del Portogallo la sua patria. "Viviamo tra l'Estoril, dove c'è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l'Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia", ha spiegato il manager qualche mese fa al settimanale Gente, ben felice di essere considerato "il signor Lemos".



Spirito ribelle e carattere indomabile, ma con Joana Lemos accanto Lapo Elkann ha messo una volta per tutte la testa a posto. Ex pilota di rally, la 49enne portoghese non ci ha impiegato poi molto a domare l'indole sfrenata del rampollo di casa Agnelli. Si sono conosciuti a una cena benefica nel 2019 e due anni dopo sono diventati marito e moglie. Da quando stanno insieme lui sembra rinato e da enfant terrible impelagato in uno scandalo dietro l'altro, si è trasformato in marito perfetto.