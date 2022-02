Lapo Elkann, amore ad alta quota con Joana Lemos

Da quando è convolato a nozze, Lapo Elkann appare trasformato: sereno e felice come non mai, ha trovato nella sua compagna la gioia e la pace di una vita nuova. Pizzicato a St. Moritz tra lunghe sciate e chiacchiere intime, il rampollo di casa Agnelli vola altissimo.

Si sono sposati lo scorso ottobre, ma sono apparsi per la prima volta insieme durante il lockdown della primavera 2020, impegnati in attività benefiche. Lapo Elkann, 44 anni, e Joana Lemos, 49, vivono in Portogallo, ma per le vacanze invernali hanno scelto l’Engandina. Pizzicati dai fotografi del settimanale “Chi” si scambiano un bacio mentre sulla seggiovia raggiungono le vette per le loro discese libere. E ancora con i piedi tra la neve quando lui le sistema affettuosamente il casco e lei lo guarda innamorata e dolce. Chiacchierano e passeggiano al sole, Lapo Elkann ha toccato davvero la vetta della felicità.

Leggi Anche La prima foto del viaggio di nozze di Lapo Elkann e della sua Joana: scopri dove sono andati

Leggi Anche Lapo Elkann si è sposato: nozze segrete con Joana Lemos in Portogallo

A Madeira Lapo e Joana Elkann inaugurano la prima CasaLaps 1 di 9 2 di 9 3 di 9 4 di 9 5 di 9 6 di 9 7 di 9 8 di 9 9 di 9 leggi dopo slideshow ingrandisci Lapo e Joana Elkann hanno inaugurato a Madeira, in Portogallo, la prima CasaLaps. L'iniziativa di Fondazione Laps nasce con l'obiettivo di dare una casa alle famiglie fragili senza fissa dimora. CasaLaps si inserisce all'interno dei progetti di Fondazione Laps, onlus che Lapo Elkann ha avviato nel 2016 a sostegno delle persone e dei minori più fragili. Elkann ha fatto sapere di essere intenzionato ad aprire, nel prossimo futuro, altri centri "CasaLaps" in Italia e nel mondo. Leggi Tutto Leggi Meno

Ti potrebbe interessare: