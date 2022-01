Lapo Elkann, nuova vita: "In Portogallo sono il signor Lemos"

Vita nuova per Lapo Elkann , che dopo l'incontro con Joana Lemos (che dal 7 ottobre è sua moglie) ha definitivamente chiuso con il suo passato scapestrato e ha messo la testa a posto. Ora vive in Portogallo, lontano dai riflettori della ribalta: "In Italia mia moglie è la signora Elkann, ma in Portogallo io sono il signor Lemos. È più famosa lei di me, io sono semplicemente il marito", racconta in un'intervista a Il Giornale.

Leggi Anche La prima foto del viaggio di nozze di Lapo Elkann e della sua Joana: scopri dove sono andati

Joana in Portogallo, sua terra d'origine, è una famosa campionessa di rally e Lapo è contento di poter stare finalmente un po' nelle retrovie. Con lei ha trovato l'incastro perfetto: "Di mia moglie ho detto che mi aiuta a diventare la versione migliore di me stesso e lo confermo. Ogni mattina sono orgoglioso di svegliarmi e vedere la donna che ho al mio fianco", ha raccontato.

Leggi Anche Lapo Elkann si è sposato: nozze segrete con Joana Lemos in Portogallo

"Viviamo tra l'Estoril, dove c'è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l'Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia, anche per questo non le voglio infliggere un trasferimento" ha spiegato Elkann che ha raccontato anche del loro impegno nel sociale con la fondazione Laps, che aiuta bambini e famiglie in difficoltà, di cui lui è presidente e lei vice.



A unire Lapo e Joana, oltre all'interesse per la solidarietà, anche l'amore per i motori. Lei pilota, lui appassionato di velocità e auto di lusso, alla guida si alternano volentieri e senza litigare. E' proprio questo il loro segreto: due personalità forti che insieme hanno saputo trovare un punto d'equilibrio, al volante come nella vita.

Potrebbe interessarti anche: