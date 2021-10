La prima foto del viaggio di nozze di Lapo Elkann e della sua Joana: scopri dove sono andati

La meta del loro viaggio di nozze è rimasta top secret fino a poche ore fa. Poi sul profilo Twitter di Lapo Elkann è apparsa una foto, che mostra dove lui e la moglie Joana sono volati dopo le nozze intime e private in Portogallo, paese di origine di lei. La neo-coppia si trova in Arabia Saudita e più precisamente ad AlUla, sito archeologico Patrimonio Unesco sull'antica via dell'incenso. Il rampollo di casa Agnelli e l'ex campionessa di rally sorridono abbracciati e felici davanti alle rovine di un antico palazzo.



"In viaggio di nozze con Joana. Vi mando un saluto da AlUla, Arabia Saudita. Patrimonio Unesco, colmo di storia e tradizioni. Le persone sono accoglienti, un palmeto immenso, le rovine millenarie, in lontananza il mare cristallino. Grazie al fratello Teo per averci accolto", scrive Lapo, che della sua Joana ha detto: "Non c’è altra donna al mondo che mi abbia portato a essere la versione migliore di me stesso”.

I due si sono conosciuti a una cena in Portogallo organizzata dagli zii di Elkann ed è stato subito un colpo di fulmine: “Sono stato trafitto dal suo sguardo, dalla sua tenacia, dalla sua forza e dalla sua storia. Non c’è niente di lei che non mi piaccia, non mi era mai capitato prima. E sono sereno”, ha confidato Lapo Elkann. Una serenità che Lapo probabilmente non aveva mai provato e che trapela in tutta la sua essenza dallo scatto della loro luna di miele.