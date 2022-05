Lapo Elkann e Joana Lemos “in prima fila” nel box Ferrari

Lapo Elkann e Joana Lemos partecipano al Gran Premio di F1 a Miami entrambi in giallo e con il cappellino rosso della Ferrari in testa. Ai paddock insieme a John Elkann fanno il tifo per il cavallino rampante e non si lasciano per un attimo. Marito e moglie da ottobre, sono una coppia felice e solida nonostante in pochi inizialmente avrebbero scommesso sul loro legame.

Leggi Anche Lapo Elkann, amore ad alta quota con Joana Lemos

Accanto a Joana, Lapo è rinato. Dismessi i panni del play boy scapestrato, ora è un marito perfetto e innamorato. Con Joana ha trovato la quadratura del cerchio: lei, ex pilota di rally, sa bene come tenergli testa. La passione per i motori è una delle tante cose che hanno in comune e a Miami si godono lo spettacolo automobilistico, facendo un tifo sfegatato per la Ferrari.

Con Joana, Lapo ha vissuto tutte le emozioni della competizione tenendola stretta a sé nel box. La complicità la dimostrano in tutto, a partire dalla scelta dell'abbigliamento. Completo giallo da dandy per lui, t-shirt e jeans dello stesso colore per lei. "Non sarà facile ma noi ci siamo. Forza Scuderia, forza Charles e Carlos. Dita incrociate", ha scritto lui su Twitter postando una foto scaramantica prima della gara. "Orgoglioso della Scuderia di Charles e Carlos! Abbiamo sognato e ci siamo andati vicini. Continuiamo a combattere gara su gara" ha commentato dopo che la Ferrari ha chiuso al secondo e terzo posto.