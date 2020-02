Lapo Elkann col bastone sulla neve come nonno Gianni

Ha ricominciato a camminare da solo dopo una lunga riabilitazione, ma sulla neve stupisce ancora con il suo look, che si ispira a nonno Gianni. Lapo Elkann, reduce da un brutto incidente per il quale era finito in coma, è a Sankt Moritz per la fisioterapia e si concede qualche passeggiata, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Gente. Pellicciotto senza maniche per ripararsi dal freddo, maglioncino, giacca, jeans e immancabili mocassini con calze bluette bene in vista. Impeccabile e unico si sostiene al bastone e il suo stile ricorda Gianni Agnelli, il suo modello da sempre.