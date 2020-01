Lapo Elkann senza sedia a rotelle, ora cammina da solo

Lo avevamo visto sulla sedia a rotelle, poche settimane dopo il brutto incidente in cui aveva rischiato di morire. Ora Lapo Elkann sta facendo riabilitazione in un centro specializzato a Sankt Moritz e il settimanale Chi pubblica le prime immagini in piedi. Lapo sta meglio, sta recuperando i dieci chili persi dopo l'incidente, il bastone ha sostituito la sedia a rotelle nei momenti in cui è più affaticato. Con la dottoressa Marit Pasig lavora sul recupero del tono muscolare, sulla coordinazione, sull'equilibrio.