Lapo Elkann e Joana Lemos, passeggiata e spesa al supermercato

Così i due sono stati pizzicati in Brera: vestiti in pendant in bianco e nero, entrambi con le sneakers ai piedi e il cappello di lana in testa. Si sono concessi un pranzo meneghino e una spesa al supermercato (lui insacchetta).

Fuga mondana a Milano Di tanto in tanto Lapo Elkann e Joana Lemos fanno ritorno in Italia e a Milano si dedicano alle passeggiate mondane nel centro storico tra il quadrilatero della moda. I paparazzi li hanno avvistati in Brera dopo un pranzetto di coppia tra un giro di shopping e una dolce chiacchierata. Sono entrati anche al supermercato per comprare qualche prodotto alimentare e lui è stato pizzicato mentre insacchettava da bravo maritino.

Lapo vive in Portogallo Da quando ha sposato Joana Lemos (il 7 ottobre 2021) Lapo Elkann vive in Portogallo e adora farsi chiamare “Signor Lemos”. Infatti, la moglie, ex pilota di rally, è più famosa di lui e il rampollo degli Agnelli preferisce una quotidianità meno esposta e meno mondana di quella che gli riserva l’Italia. "Di mia moglie ho detto che mi aiuta a diventare la versione migliore di me stesso e lo confermo. Ogni mattina sono orgoglioso di svegliarmi e vedere la donna che ho al mio fianco", ha raccontato tempo fa Lapo, che condivide con Joana una vita appartata ma molto complice. "Viviamo tra l'Estoril, dove c'è il circuito automobilistico, a pochi chilometri da Lisbona, e l'Algarve, nel sud del Paese. Per noi è più facile avere una vita normale là, piuttosto che in Italia, anche per questo non le voglio infliggere un trasferimento" ha spiegato Elkann. “Joana ha due figli incredibili che ha avuto dal suo ex marito e tutti mi hanno accolto a braccia aperte. Voglio costruire il futuro e una famiglia ancora più grande perché vedo in Joana la donna, la mamma, la persona con la quale voglio passare la mia vita” è una delle dichiarazioni d’amore del manager italiano verso la sua dolce metà.

