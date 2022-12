la settimana delle stelle

Amore e curve in mostra nella settimana delle stelle.

Michelle Hunziker stupisce i fan con le foto della sua vacanza con Tomaso Trussardi e l'amica Serena Autieri, ma a lasciare a bocca aperta sono le sue foto in bikini. Federica Pellegrini posa in costume dalle Maldive, dove è in luna di miele con Matteo Giunta. Chiara Ferragni e Fedez hanno trascorso il Natale in montagna e gli scatti di lei in costume hanno scatenato i follower. Diletta Teotta ha presentato Loris Karius alla famiglia, mentre Sara Tommasi ha ritrovato la serenità tra le braccia del marito.