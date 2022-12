Sara Tommasi ritrova la serenità tra le braccia di suo marito

L'ex showgirl ormai si divide tra l'Italia e Sharm El Sheikh, dove è andata a vivere da qualche mese . Poco prima delle feste di Natale è però arrivata a Roma accolta dalla famiglia del marito. Abbracci, sorrisi e teneri baci con il suo Antonio, con cui la Tommasi ha finalmente trovato la serenità che cercava. E poi di nuovo al caldo e al sole per festeggiare il Natale sulla spiaggia.

Giusto settimana scorsa per Sara Tommasi si era chiusa la vicenda giudiziaria in cui la showgirl aveva accusato alcune persone di averla stuprata durante le riprese di un film a luci rosse. Una fine che, nonostante la sentenza contraria a quanto si aspettasse, lei stessa ha accolto con serenità come la chiusura di un brutto periodo da lasciarsi alle spalle.