Bye bye Italia, Sara Tommasi si trasferisce a Sharm El Sheikh

Sara Tommasi lascia l’Italia.

Il marito va a lavorare in un locale in Egitto e lei lo segue, scegliendo una casa a Sharm El Sheikh. Sui social le cartoline dal mare dove la popolare showgirl sembra rinata. “Abbiamo deciso di acquistare casa nel Resort Domina Coral Bay, in un compound molto bello, addirittura con piscina privata, realizzando il nostro sogno di vivere al mare e con il sole 365 giorni all'anno – ha spiegato lei al Corriere dell’Umbria - Naturalmente, di tanto in tanto, torneremo in Italia, perché abbiamo interessi da gestire”.