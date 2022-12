Riccardo Scamarcio a Napoli con Angharad Wood e la piccola Emily: la famiglia si riunisce

I due sono stati paparazzati a Napoli, prima affacciati a un balcone in atteggiamento complice, poi a spasso per lo shopping e in ultimo a cena al ristorante. Con loro anche la piccola Emily , la bambina che hanno avuto un anno e mezzo fa . L'attore, solo qualche mese dopo la nascita della piccola, aveva rotto con la manager per iniziare una love story con Benedetta Porcaroli , ma tra loro è durata poco e già da tempo si vociferava di un ritorno di fiamma con la ex .

Riccardo Scamarcio e Angharad Wood a Napoli danno prova di una ritrovata complicità. Affacciati al balcone della loro camera d'hotel fumano una sigaretta e chiacchierano con i volti vicini. Poi passeggiano tra le vie illuminate per il Natale, carichi di sacchetti e con l'attore che porta in braccio la bambina. La serata in famiglia si conclude al ristorante dove incontrano Belen Rodriguez, che si intrattiene qualche minuto con loro. La serenità sembra tornata in famiglia, e le coccole e le attenzioni del papà per la sua Emily non mancano.

La storia d'amore di Riccardo Scamarcio e Angharad Wood - Riccardo Scamarcio e Angharad Wood hanno iniziato a frequentarsi nel 2018, quando l'attore era reduce dalla fine della lunga relazione con Valeria Golino. Hanno vissuto la loro storia con estrema discrezione, anche se non sono mancati sporadici avvistamenti da parte dei paparazzi. La notizia della gravidanza della manager (che ha una figlia adolescente nata da una precedente relazione) era arrivata inaspettata. Nel febbraio 2020 è nata Emily, di cui sono sempre trapelate pochissimi immagini.

La love story con Benedetta Porcaroli - Riccardo Scamarcio ha conosciuto Benedetta Porcaroli nel 2021 sul set de "L'ombra del giorno" e tra loro è scoppiata la passione. L'attore ha chiuso la storia con la mamma di sua figlia per iniziare una relazione con la collega. Sembrava andare tutto a gonfie vele tra loro, finché non hanno iniziato a circolare le voci di una crisi di fatto confermate dall'attrice: "Le coppie si prendono e alla fine si lasciano", aveva detto in un'intervista a Vanity Fair.



Il ritorno di fiamma - Secondo indiscrezioni riportate da Dagospia, alla base della fine della love story tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli ci sarebbe stato un ritorno di fiamma dell'attore con la sua ex. "Sono cose della mia vita" aveva commentato l'attrice. Quelle che erano solo voci, trovano conferma nelle foto della famiglia felicemente riunita a spasso a Napoli: l'attore e la manager hanno deciso di provare a ricucire il rapporto e l'esperimento sembra essere riuscito.