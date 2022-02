Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli allo scoperto, le prime foto social

Benedetta e Riccardo hanno posato insieme per un servizio di D Repubblica, in cui hanno parlato principalmente del loro film in uscita, "L'ombra del giorno". Proprio quel set è stato galeotto: è lì che è scattato il colpo di fulmine e iniziata la loro storia. All'epoca Scamarcio faceva ancora coppia con Angharad Wood, da cui aveva avuto da pochi mesi la sua prima figlia, Emily.

Le prime foto rubate di Riccardo e Benedetta risalgono a ottobre, quando sono stati pizzicati in intimità in un ristorante romano. Ma era già da qualche tempo che si rincorrevano le voci di un legame in corso. La foto di una cena a Siena era circolata sui social, ma per il resto i due attori avevano cercato la via della discrezione. Anche se Benedetta aveva confermato la relazione con un laconico "Stiamo bene", al settimanale Grazia.

A distanza di qualche mese, Scamarcio e la Porcaroli si sentono sicuri del loro amore e non temono più l'ondata di gossip. Posano insieme per promuovere il film, ma non nascondono la complicità e l'intesa. Si abbracciano e si tengono per mano nelle foto del servizio di D Repubblica, ma sono avari di parole. "Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri", spiega lei. Del resto non serve aggiungere molto, bastano le immagini.

