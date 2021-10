Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme, c’è il bacio

A Venezia potevano debuttare sul red carpet insieme, invece Scamarcio ha preferito non presentarsi in Laguna e Benedetta ci è arrivata da sola bella e felice come non mai. Il gossip parlava già di loro come coppia, ma l’assenza di Riccardo ha fatto comunque pensare che volesse mantenere una certa privacy sulla loro relazione. Del resto, pochi giorni prima del Festival del Cinema, i due attori erano stati avvistati insieme a Roma in atteggiamenti intimi. Whoopse mostra il video girato in un ristorante di Castel Gandolfo in cui Riccardo e Benedetta si baciano a tavola e mostrano di avere grande complicità.



Riccardo, schivo e riservato sulla sua vita privata, non commenta, mentre Benedetta Porcaroli qualche tempo fa in un’intervista a “Vanity Fair” a proposito delle voci di una liaison con il collega aveva detto: “A indignarmi non ce la faccio… Altrimenti avrei fatto un altro mestiere. Se giochi devi saper giocare e la regola qui è che la fama non può valere solo e sempre quando ti fa comodo. Devi saper stare al gioco anche nella scomodità. E, nella scomodità, lasciare che passi”.

