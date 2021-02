A Riccardo Scamarcio non piace parlare della sua vita privata. La sua storia d'amore con Angharad Wood l'ha tenuta sempre lontana dai riflettori e anche sulla nascita della loro bimba ha mantenuto il riserbo più totale. Anche il nome della piccola non è mai stato rivelato ufficialmente, anche se poi i soliti bene informati hanno fatto trapelare che la bimba si chiama Emily . Sei mesi dopo essere diventato papà, l'attore ha rotto il silenzio e ha parlato della gioia di essere genitore: "L'amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te".

Riccardo Scamarcio rompe il silenzio sulla figlia: "Ho scoperto un amore che va oltre me" Vero 1 di 13 IPA 2 di 13 3 di 13 Diva e Donna 4 di 13 Diva e Donna 5 di 13 Diva e Donna 6 di 13 IPA 7 di 13 IPA 8 di 13 IPA 9 di 13 IPA 10 di 13 Riccardo Scamarcio... agenzia 11 di 13 -olycom 12 di 13 IPA 13 di 13 leggi dopo slideshow ingrandisci

Leggi Anche Riccardo Scamarcio tre metri sopra il cielo, è nata la sua prima figlia

Intervistato dal Corriere della Sera, Scamarcio ha aperto il suo cuore: "L' amore filiale, da noi, si porta in modo fisico, ai bambini si mettono le mani sul volto, ci si parla in dialetto, si crea una lingua speciale con cui si supera il pudore tra padre e figlio, è qualcosa che conosco, ci sono cresciuto anche se mio padre non era estremamente affettuoso". E a proposito della sua bambina ha rivelato: "Sono diventato padre e ho capito che l’amore per un figlio non ti prevede, va al di là di te. Avere un figlio è un amore ancestrale. E con la paternità al cinema non ho rallentato, anzi ho accelerato, lo porto a casa".

Leggi Anche Riccardo Scamarcio papà ad agosto, la fidanzata è incinta

Intanto prosegue a gonfie vele anche la storia d'amore con la mamma della bimba, Angharad Wood. Il settimanale Vero li ha paparazzati a spasso insieme a braccetto durante una sessione di shopping. Lei, manager inglese di 46 anni che lavora nel mondo dello showbiz, ha già una figlia da una precedente relazione.

Potrebbe interessarti anche: