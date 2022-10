Benedetta Porcaroli: "Con Riccardo Scamarcio la situazione è delicata"

Leggi Anche Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli allo scoperto, le prime foto social

Amore al capolinea?

In passato Benedetta Porcaroli ha glissato sulle domande relative alla sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio, trincerandosi dietro risposte elusive e secchi no comment. Con Vanity Fair allude a una situazione delicata: "Le coppie si prendono e alla fine si lasciano", commenta. "Sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili". Da qualche settimana gira sempre più insistente la voce che tra loro la fiamma si sia spenta, e i bene informati li vorrebbero nel novero delle coppie scoppiate nel 2022.





Il rapporto con la figlia di Riccardo Scamarcio

Quando Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono conosciuti e innamorati, lui aveva avuto da pochi mesi la sua prima figlia, Emily, dalla manager inglese Angharad Wood. "Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo", ha commentato l'attrice 24 a proposito del suo ruolo nei confronti della bambina.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio si sono conosciuti nel 2021 durante le riprese del film "L'ombra del giorno", che li vedeva tra i protagonisti. Hanno cercato di vivere nella totale discrezione la loro storia, ma non sono riusciti a sfuggire ai pettegolezzi. Le foto paparazzate dei baci al tavolo di un ristorante hanno fatto velocemente il giro del web, e la loro complicità durante il servizio fotografico per promuovere la pellicola era innegabile. Non sono mai apparsi pubblicamente come coppia e solo quando la notizia del loro amore era di dominio pubblico hanno confermato, ma sottolineando: "Sono fatti nostri".