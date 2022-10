Riccardo Scamarcio torna dalla sua ex dopo l'addio a Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli stanno insieme, c’è il bacio Tgcom24 1 di 19 Da video 2 di 19 Da video 3 di 19 IPA 4 di 19 IPA 5 di 19 IPA 6 di 19 IPA 7 di 19 IPA 8 di 19 IPA 9 di 19 IPA 10 di 19 IPA 11 di 19 IPA 12 di 19 IPA 13 di 19 IPA 14 di 19 IPA 15 di 19 IPA 16 di 19 IPA 17 di 19 IPA 18 di 19 IPA 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

La storia di Riccardo Scamarcio e Angharad Wood

Quella con la 24enne Benedetta Porcaroli è stata una passione passeggera per Riccardo Scamarcio. Secondo Dagospia l'amore per Angharad Wood ha avuto la meglio e la coppia ha ricucito i fili del loro rapporto. I due avevano iniziato a frequentarsi nel 2018 (l'attore era reduce dalla fine della lunga relazione con Valeria Golino) e hanno vissuto la relazione con estrema discrezione. La notizia della gravidanza della manager era arrivata inaspettata per i fan dell'attore, e di Emily (nata nel 2020) sono trapelate pochissime immagini.

L'incontro con Benedetta Porcaroli

L'incontro tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sul set de "L'ombra del giorno" ha scombussolato le carte. L'attore ha detto addio ad Angharad Wood per iniziare un rapporto con la giovane collega. Anche in questo caso, la riservatezza è stata messa al primo posto ma non sono mancate le paparazzate di baci bollenti al tavolino di un bar. Sembrava andare tutto a gonfie vele tra loro, poi hanno iniziato a circolare le voci di una crisi.

Leggi Anche Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli allo scoperto, le prime foto social

Una fine e un nuovo inizio



"Le coppie si prendono e alla fine si lasciano. Sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili" aveva risposto Benedetta Porcaroli a Vanity Fair, a proposito della fine della sua relazione con Riccardo Scamarcio. Lui, a quanto pare, ha preferito recuperare il rapporto con Angharad Wood e ripartire da zero con la mamma di sua figlia.