Ferragnez vacanze finite: anche l'ultimo bagno di Chiara Ferragni scatena gli hater

Chiara Ferragni e Fedez hanno passato la settimana a cavallo di Natale in alta montagna, all'Alpe di Siusi, tra bagni in piscina, saune, serate di gala e momenti romantici insieme a tutta la famiglia. Ma gli hater non si riposano nemmeno a Natale e così le ultime foto postate dalla Ferragni, che la ritraggono in piscina hanno scatenato una serie di commenti al vetriolo.

Dalle trasparenze al piumino: il Natale in montagna di Chiara Ferragni

Quella dei Ferragnez è stata una vacanza da sogno, ovviamente documentata via social in maniera doviziosa. Ma proprio per questo l'attacco è sempre dietro l'angolo. Quella di Chiara Ferragni con gli hater è ormai una guerra aperta. Ogni post è la scusa buona per criticarla sul fronte del fisico, prendendo a scusa argomenti risibili. E l'ultimo post, in cui ha messo alcune foto di lei nella piscina all'aperto con il commento "Last night here", accompagnato da una emoticon con la lacrimuccia, non è stato da meno.

E così ecco arrivare le battute sul lato B dell'imprenditrice e influencer tipo "Il panettone è lievitato" oppure "questa foto non è vera, fianchi e sedere sembrano una botte di vino. Impossibile", semplicemente non considerando l'effetto lente fatto dall'acqua. Molti si "scandalizzano" per la gratuita di una foto in costume tirando in ballo Fedez che le "permette" di fare foto di questo tipo, come se fosse chissà quale provocazione. Si sprecano poi i commenti in cui viene rimproverato alla Ferragni di mettersi in mostra, di essere ricca, di fare delle vacanze di lusso e via sciorinando tutto il menù classico del leone da tastiera.