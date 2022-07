La settimana delle stelle

Una settimana all’insegna del sex appeal e della passione: dagli avvinghiamenti sexy di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti (l’una con Giovanni Angiolini, l’altro con una misteriosa mora) alle pose sensuali di Anna Tatangelo passando per una sgambatissima Jessica Aidi in spiaggia con Marco Verratti, una scatenata Kate Middleton a Wimbledon e una provocante Chiara Ferragni a Parigi.

Poi ci sono le ex veline Satta e Palmas in Sardegna, gli ex calciatori De Rossi e Matri alle Baleari e la serenità di Raoul Bova e Rocio Munoz Morale in vacanza formato famiglia.