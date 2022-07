Anna Tatangelo a Taormina, bikini spettacolare in barca

Leggi Anche Anna Tatangelo e Livio Cori sono tornati insieme… a un patto

Anna Tatangelo ha postato sul suo profilo Instagram alcuni scatti bollenti sotto il sole in cui appare raggiante e come sempre incantevole. In posa come una modella durante uno shooting, la cantante mostra le gambe chilometriche scolpite e perfette, il seno florido e nascosto appena da un due pezzi incontenibile e un ventre piatto. Capelli sciolti al vento e sguardo intrigante, cattura tutti e sui social piovono i complimenti.



Naviga invece in acque tormentate la sua vita sentimentale. Anna pare sia da poco ritornata single, dopo un tira e molla con il fidanzato Livio Cori. Accanto alla Tatangelo c’è il figlio Andrea, avuto dalla precedente e lunga storia d’amore con Gigi D’Alessio, troncata senza mai arrivare alle nozze.