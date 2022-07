Raoul Bova e Rocio Munoz Morales al mare, felicità formato famiglia

Le corsette per mano sulla spiaggia al tramonto, i tuffi con le bimbe, i baci... Raoul e Rocio non si fanno mancare niente durante la loro vacanza calabrese e condividono sui social i ricordi dei bellissimi momenti trascorsi in famiglia. L'attrice sfoggia il suo fisico da dea in bikini sul bagnasciuga, l'attore si fa fotografare con bermuda e t-shirt.

"Nel luogo in cui sono cresciuto tutto ha un sapore più dolce…" scrive Bova condividendo gli scatti. Negli ultimi mesi erano circolate voci di crisi tra lui e la Munoz Morales, alle quali la coppia di attori ha preferito non rispondere. O almeno, non a parole: le foto della loro vacanza in famiglia valgono più di qualunque smentita.