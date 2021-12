Rocio Munoz Morales e Raoul Bova insieme da 10 anni, guarda che anniversario!

Camminano mano nella mano in una via di Trastevere a Roma, belli, felici, innamorati come il primo giorno. Rocio Munoz Morales e Raoul Bova festeggiano dieci anni insieme e posano per un servizio fotografico top secret. Il settimanale “Chi” li ha sorpresi mentre si scambiano sguardi complici proprio come fu sul set del film “Immaturi” in cui scattò il colpo di fulmine. Oggi hanno due bellissime bambini e sono più innamorati che mai.

Leggi Anche Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Roma per un red carpet al bacio

E’ una giornata uggiosa a Roma e per la strada di Trastevere che scende dal Gianicolo non c’è anima viva. Solo Rocio e Raoul sfidano la pioggia e il freddo e si tengono stretti vestiti di tutto punto per una festa speciale. Si sussurrano qualcosa all’orecchio, lui elegante e bellissimo, lei sensuale in abito rosa con le spalle nude. Pare stiano girando una commedia romantica, in realtà è il loro film d’amore, la storia che li lega da dieci anni e che ha portato alla nascita delle loro bambine Luna 6 anni, e Alma, 3.

Non si sono messi le fedi al dito, ma continuano a giurarsi amore eterno giorno dopo giorno, passo dopo passo, bacio dopo bacio. “Ma io e lei siamo già sposati! La progettualità, in questo momento, è più nello star bene e in un possibile altro figlio. Io non metto limiti alla provvidenza!” aveva dichiarato l’attore qualche tempo fa.