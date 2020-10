Raoul Bova e Rocio Munoz Morales a Roma per un red carpet al bacio

Felici e sorridenti sul red carpet a Roma. Raoul Bova e Rocio Munoz Morales sono bellissimi e la loro storia d’amore prosegue più forte e consolidata che mai. L’attore di recente ha raccontato di aver attraversato un momento difficile quando ha perso i genitori e di essere ingrassato 20 chili per il dolore, poi ha ritrovato la serenità. Oggi va a nuotare tutte le mattine all’alba per ricaricarsi e alle 7 è già sul set pieno di energia.

A casa è un papà attento e premuroso delle sue bambine Luna e Alma, avute da Rocio. Ma è padre anche di due giovanotti, Alessandro e Francesco, avuti dal precedente matrimonio con Chiara Giordano.

In questi giorni è uscito il suo primo romanzo “Le regole dell’acqua”, in cui si racconta dai suoi 13 anni ad oggi, che di anni ne ha 49. Ha scelto di scrivere per ricordare le cose belle e rivivere le emozioni per superare il dolore della perdita dei suoi genitori. Il giorno in cui è morta sua madre si è rotto una gamba: una banale storta sulle foglie bagnate. Spezzato dal dolore dentro e fuori. Poi ha saputo guardarsi dentro e ritrovare la forza di farcela.

Durante la pandemia con la compagna si è dato da fare aiutando la Croce Rossa Italiana. Appena ha potuto è andato a visitare Anzano Lombardo, il paese simbolo della guerra al coronavirus. Oggi Raoul è un uomo risolto, felice e sereno accanto alla Morales: insieme calcano la passerella del cinema a Roma più belli e forti che mai.

