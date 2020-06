Rocio Munoz Morales in topless: “Lascia parlare il corpo”

A seno nudo con addosso solo un paio di jeans dalla vita alta e morbida per una serie di scatti social. Rocio Munoz Morales mostra la schiena in una sequenza di pelle nuda, senza reggiseno e col volto nascosto. I suoi post non sono mai scontati e anche questa volta non si tratta solo di fotografie in topless. La compagna di Raoul Bova scrive: “Lascia parlare il tuo corpo, non c’è cosa più bella per esprimersi”.