Chiara Giordano di nuovo innamorata: dopo Raoul Bova c’è un ballerino

Un'immagine social che è un concetrato di amore e felicità. Sono al mare, all'interno di una grotta che la Giordano definisce "Il nostro posto". Lei lo bacia sulla guancia con gli occhi che lanciano lampi di gioia, lui sorride e sembra al settimo cielo. E poi la didascalia che non lascia spazio a dubbi: "E noi... 2!". Andrea e Chiara si conoscono da anni e la loro amicizia ha piano piano lasciato il posto a un sentimento più forte.

Evangelista ha 32 anni ed è un ballerino e coreografo che lavora in tv. Il ballo è una delle passioni che hanno in comune: la Giordano ha dato prova delle sue doti partecipando ad "Amici Celebrities". La loro foto di coppia ha sorpreso in fan di Chiara, che non si aspettavano di vederla così innamorata. La fine dell'amore con Bova, da cui ha avuto i figli Alessandro Leon e Francesco (20 e 19 anni), era stato un duro colpo, e i panni sporchi erano stati lavati in pubblico. Ma ora quella è acqua passata: lui è felice con Rocio Munoz Morales e le loro bimbe Luna e Alma, e lei ha iniziato una nuova vita avvinghiata in un paso doble al suo Andrea...

