Raoul Bova con la sua ex alla mostra del figlio Alessandro

“Tutti insieme alla mostra del nostro artista del cuore, Alexander.leon.bv. Oggi con le tue opere, dipinti, sculture e pensieri ci hai emozionato! Grazie” ha scritto Chiara Giordano postando le immagini che la ritraggono felice insieme al suo ex Raoul Bova. Anche l'attore ha postato per l'occasione una foto con Alessandro Leon, 19 anni: “Quando tuo figlio inizia ad abbracciarti dall’alto... Vuol dire che il tempo è veramente volato”. Bova ha quattro figli: Alessandro Leon e Francesco, 17 anni, avuti dalla ex moglie Chiara Giordano, e due bambine Luna, 3 anni, e Sofia, 5 mesi, avute dall'attuale compagna Rocio Munoz Morales.