La settimana delle stelle

Dopo la fine del matrimonio con Melissa Satta, è tempo di voltare pagina per Kevin Prince Boateng che è uscito allo scoperto con la nuova fiamma. Prove di nozze per Guenda Goria con il suo Mirko, con cui si è scambiata le promesse alle Maldive. Dayane Mello ha rivisto sua figlia dopo il reality in Brasile, Michelle Hunziker si è concessa una giornata al parco con le figlie. Guarda tutto il meglio del gossip...