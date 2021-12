Guenda Goria si sposa, ecco la proposta di nozze

Lei lo ha definito "un primo assaggio di nozze" e quel sì scambiato a sorpresa su una spiaggia di Santo Domingo ha un sapore dolcissimo. Guenda Goria e Mirko Gancitano si sono promessi amore eterno, in attesa di ufficializzare il matrimonio tra un anno esatto. Il settimanale Chi pubblica le foto della coppia, entrambi in bianco e pazzi d'amore.

Guenda Goria compie gli anni e festeggia ai Caraibi

E' stato Mirko a organizzare tutto all'insaputa di Guenda, che però non si è tirata indietro. A Santo Domingo hanno festeggiato il compleanno di lei, insieme anche a Maria Teresa Ruta, ma quello che c'era in serbo per la Goria era qualcosa di molto più emozionante di un semplice party. "Io non sapevo niente. Un giorno mi ha portato in spiaggia, mi ha fatto trovare i vestiti bianchi e mentre partiva la nostra canzone, Dal verde di Calcutta, mi ha sussurrato 'Fidati di me'" ha raccontato la "sposa".

Le nozze che sono state celebrate non hanno valore ufficiale in Italia, ma alla coppia è stato rilasciato un "certificato d'amore" che ha un grande significato simbolico. Per il matrimonio vero, l'appuntamento è tra un anno: "Credo il prossimo Natale. Faremo due cerimonie: una a Luino, sul lago Maggiore, dove c'è il castello Ruta di mia madre, e una a Mazara del Vallo dove è nato Mirko" ha annunciato Guenda. I suoi sogni si spingono ancora oltre e dopo il sì sogna già una figlia: "Si chiamerà Carla, come mia nonna che non c'è più".

