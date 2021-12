Guenda Goria compie gli anni e festeggia ai Caraibi

Leggi Anche Per Michela Quattrociocche festa a sorpresa per i suoi 33 anni

La Goria ha trascorso la giornata in spiaggia, e si è fatta immortalare in scatti romanticissimi insieme a Mirko. I loro baci tra le onde sono imperdibili, e pubblicandoli sui social lei commenta: "Un compleanno indimenticabile". Per la cena di compleanno ha scelto un vestito zebrato e si è fatta sorprendere da una torta personalizzati e da "Tanti auguri" dal ritmo caraibico. Poi si è lanciata nei balli di gruppo, scatenata e sorridente.

Leggi Anche Aurora Ramazzotti festeggia un quarto di secolo! Guarda le foto della festa con tanti ospiti vip

Dalla mamma ha ricevuto in dono un ciondolo con il suo segno zodiacale, il sagittario. Maria Teresa Ruta ha postato le foto del compleanno di Guenda e ha scritto: "La felicità dei nostri figli non ha prezzo, infatti si trova nelle cose semplici: i sorrisi, gli abbracci, gli sguardi non si comprano perché non hanno prezzo. Auguri Guenda!"